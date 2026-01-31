Programa de formación 'Miño emprende no Mar: artesanía alimentaria y transformación del producto pesquero'

Puerto de Miño El Ideal Gallego

El Concello de Miño organiza dos jornadas de trabajo colaborativo con las que da continuidad al programa de formación y capacitación para el empleo y el emprendimiento Espacio Gastronómico Marmiño, enmarcado en el proyecto ‘Miño emprende no Mar: artesanía alimentaria y transformación del producto pesquero’, financiado con una ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Agricultura (FEMPA).

Después de los talleres desarrollados en el 2025, estas sesiones buscan seguir impulsando la dinamización del emprendimiento en el municipio. En la primera de ellas, que tendrá lugar el viernes 6 de febrero, de 10.30 a 12.30 horas, en la Casa do Pescador, se expondrá el funcionamiento de la iniciativa Daquí Darredor, un proyecto colaborativo para la transformación de alimentos promovido por el Concello de Brión, la Diputación de A Coruña y el GDR Terras de Compostela.

El proyecto ‘Miño emprende no Mar’ busca potenciar la creación de empleo y el emprendimiento, incluyendo la diversificación de las actividades de las personas trabajadoras del mar para que adquieran competencias en la transformación del producto pesquero y dotar, a su vez, de un mayor valor añadido los propios recursos pesqueros.