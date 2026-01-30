Conferencia temática do proxecto europeo DOWN TO EARTH
O vindeiro martes, 3 de febreiro (9:30 -13:30h), a sede da Fundación Juana de Vega acollerá a terceira conferencia temática do proxecto europeo DOWN TO EARTH á que asistirán os socios deste consorcio europeo chegados desde Italia, Romanía, Alemaña, Grecia, Eslovenia e Países Baixos. O evento contará con tradución simultánea.
Durante as intervencións, compartirase cos asistentes as boas prácticas que se están a implementar nos nosos sete países para adaptarnos a unha xestión agroforestal máis resiliente que faga fronte aos desastres ambientais, á vez que se xeran oportunidades económicas e sociais para atraer poboación ás zonas rurais.
A inscrición segue aberta para conectarse á retransmisión en directo vía internet. Os interesados só teñen que rexistrarse no seguinte formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwPuRWw9QyfBqimyIR45eSMQE0NlyZN9mCYMsKEhMYNTUTvg/viewform