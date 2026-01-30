Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Conferencia temática do proxecto europeo DOWN TO EARTH

Fundación Juana de Vega
O vindeiro martes, 3 de febreiro (9:30 -13:30h), a sede da Fundación Juana de Vega acollerá a terceira conferencia temática do proxecto europeo DOWN TO EARTH á que asistirán os socios deste consorcio europeo chegados desde Italia, Romanía, Alemaña, Grecia, Eslovenia e Países Baixos. O evento contará con tradución simultánea.

Durante as intervencións, compartirase cos asistentes as boas prácticas que se están a implementar nos nosos sete países para adaptarnos a unha xestión agroforestal máis resiliente que faga fronte aos desastres ambientais, á vez que se xeran oportunidades económicas e sociais para atraer poboación ás zonas rurais.

A inscrición segue aberta para conectarse á retransmisión en directo vía internet. Os interesados só teñen que rexistrarse no seguinte formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwPuRWw9QyfBqimyIR45eSMQE0NlyZN9mCYMsKEhMYNTUTvg/viewform

Fecha Iniciomartes, 3 de febrero de 2026 09:30

LugarFundación Juana de Vega Coruña

Dirección Avenida Salvador Allende, 92, 15176 Oleiros, A Coruña, España

Mapa de ubicación