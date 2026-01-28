Presentación del cuaderno 'El Puerto y la filatelia'

Sede de la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha editado el noveno número de la colección “Cuadernos del Puerto de A Coruña”, con el título “El Puerto y la filatelia”. Sus autores, Andrés García Pascual y José Luis Rey Barreiro, recogen la historia de todo el material postal relacionado con el Puerto y generado desde el año 1850 hasta nuestros días.

Portada Cuaderno 9 El Puerto y la filatelia Cedida

En el nuevo cuaderno se reúnen los sellos y matasellos relacionados con la institución portuaria coruñesa desde el siglo XIX (como continuación al número 4 de esta colección, donde se abordaba la etapa anterior). La extensa documentación filatélica existente pone de manifiesto la enorme proyección nacional e internacional que ha tenido y tiene el Puerto de A Coruña a lo largo de su historia.

La presentación se celebrará el próximo martes, 3 de febrero, en el salón de actos de la Autoridad Portuaria, a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Intervendrán los autores y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Todos los asistentes serán obsequiados con un ejemplar que, además, estarán a la venta en librerías al precio de 5 euros.