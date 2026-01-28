Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Presentación del cuaderno 'El Puerto y la filatelia'

Sede de la Autoridad Portuaria
Sede de la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha editado el noveno número de la colección “Cuadernos del Puerto de A Coruña”, con el título “El Puerto y la filatelia”. Sus autores, Andrés García Pascual y José Luis Rey Barreiro, recogen la historia de todo el material postal relacionado con el Puerto y generado desde el año 1850 hasta nuestros días.

Portada Cuaderno 9 El Puerto y la filatelia
Portada Cuaderno 9 El Puerto y la filatelia
Cedida

En el nuevo cuaderno se reúnen los sellos y matasellos relacionados con la institución portuaria coruñesa desde el siglo XIX (como continuación al número 4 de esta colección, donde se abordaba la etapa anterior). La extensa documentación filatélica existente pone de manifiesto la enorme proyección nacional e internacional que ha tenido y tiene el Puerto de A Coruña a lo largo de su historia.

La presentación se celebrará el próximo martes, 3 de febrero, en el salón de actos de la Autoridad Portuaria, a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Intervendrán los autores y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Todos los asistentes serán obsequiados con un ejemplar que, además, estarán a la venta en librerías al precio de 5 euros.

Fecha Iniciomartes, 3 de febrero de 2026 19:00

LugarAutoridad Portuaria

Dirección Avenida Marina, 3, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación