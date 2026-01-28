Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

La biblioteca del Fórum Metropolitano acogerá la presentación de una novela histórica sobre Arsínoe IV, la hermana pequeña de Cleopatra

A Coruña, 3 febrero 2026.- La biblioteca del Fórum Metropolitano acogerá el próximo 2 de febrero la presentación de una novela histórica sobre la hermana pequeña de Cleopatra, que llego a reinar como Arsínoe IV durante el transcurso de la llamada Guerra Alejandrina, en el año 48-47 a.C., en la que se enfrentaron ambas mujeres, y en la que también se vio obligado a participar Julio César, a la vez que iniciaba una relación personal y política con la archiconocida reina de Egipto.

El acto, que comenzará a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo, forma parte de los denominados #LunsdeEncontros, un ciclo estable de encuentros culturales para conversar con autoras, autores o personas invitadas en torno a temas literarios, sociales o de memoria. El evento está abierto a todo aquél que desee asistir, pues no se necesita reserva ni entrada.

Fecha Iniciolunes, 2 de febrero de 2026 19:00

LugarBiblioteca Fórum

Dirección Rúa Río de Monelos, A Coruña, España

