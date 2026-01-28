Conferencia sobre "la investigación criminal en la era digital y global"

Este jueves, 29 de enero, a las 19.30 horas, la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación acogerá la conferencia titulada “Del delito al dato. La investigación criminal en la era digital y global”, a cargo del Jefe Superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco.

Presentado por el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la RAGJYL José Luis Seoane Spiegelberg, el responsable máximo de la Policía Nacional en Galicia abordará las claves de las nuevas investigaciones marcadas por la ciberdelincuencia, que trabaja en un mundo cada vez más globalizado y que exige una coordinación internacional de los equipos de investigación y el uso de medios y servicios multinacionales.

La conferencia de mañana es la primera del año del Ciclo que, organizado por la RAGJYL en colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, el Ilustre Colegio Notarial de Galicia y ABANCA viene desarrollándose cada ejercicio. Tendrá lugar en la sede académica, ubicada en la Plaza Pintor Sotomayor, 1 – 2ª de A Coruña y el acceso será libre hasta completar su aforo.