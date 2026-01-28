Conferencia: "O Entroido en Galicia"

El jueves 29 de enero, a las 20 horas tendrá lugar en Puertas Ártabras una nueva conferencia del arqueólogo e historiador de la cultura gallega, Felipe-Senén, titulada: "O Entroido En Galicia".

Después de la conferencia del pasado jueves, continuará realizando el recurrido por los diferentes Carnavales gallegos: almanaque festivo, las variedades, rivalidades y competencia de máscaras, folións, músicas, cuantos, habilidad artesanal en la confección de máscaras y trajes… Legado tradicional con aportes prehistóricos, celtas, romanos, medievales y las incorporaciones actuales y mismo creativas de cada quién. Entrada libre hasta completar aforo.