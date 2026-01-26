Centro de Arte Fundación María José Jove Museos de Galicia

La Fundación María José Jove y la Fundación INGADA organizan el próximo 31 de enero la jornada “Menopausia y TDAH: una mirada desde la prevención”. A través de esta iniciativa se reunirá a profesionales de distintas especialidades sanitarias con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre los cambios físicos, cognitivos y emocionales que atraviesan las mujeres durante la menopausia, así como su relación con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El encuentro, que se desarrollará durante toda la mañana, contará con un programa multidisciplinar para aclarar conceptos, conocer las recomendaciones terapéuticas actualizadas para mejorar la calidad de vida y ofrecer información sobre prevención de enfermedades. En concreto, se abordarán aspectos clave como los tratamientos ginecológicos, la salud de la piel y las mucosas, las alteraciones de memoria y funciones ejecutivas, la salud osteomuscular, el ejercicio físico, los cambios hormonales y la prevención del riesgo cardiovascular.

El acceso a la jornada es gratuito, pero dada la limitación de aforo, se requiere inscripción previa en https://forms.gle/bcG7Q1hzYqD4jBLPA. El plazo para solicitar la participación permanecerá abierto hasta este martes, 27 de enero, a las 14.00 horas.