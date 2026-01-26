Mi cuenta

El Ideal Gallego

Agenda

Conferencia "As Cidades do Dragón"

El próximo martes 27 de enero a las 19:30 horas continúa el Ciclo de conferencias “Experiencias en arquitectura. Investigaciones y realizaciones recientes” encuadrado en los “Martes de las Artes”, actividad coordinada por el arquitecto y académico Xosé Manuel Casabella López.

La siguiente conferencia titulada “Las ciudades del dragón” será impartida por Miguel Abejera Doldán, director de la ETSAC. Esta charla es la segunda relativa a China y versará sobre un análisis comparativo, desde sus orígenes hasta la contemporaneidad entre dos de las ciudades más importantes, y a la vez más conocidas del país asiático: Pekin y Shanghai. 

Todos los actos del ciclo tendrán lugar a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Real Academia Gallega de Bellas Artes (Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre hasta completar capacidad.

Fecha Iniciomartes, 27 de enero de 2026 19:30

LugarReal Academia Gallega de Bellas Artes

Dirección A Coruña, La Coruña, España

