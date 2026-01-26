Charla: "Eclipses no cinema"

El Sol, a través de unas gafas especiales para ver el eclipse Quintana

Tras el éxito de la primera convocatoria que llenó el aforo, el martes 27 de enero a las 19:30 horas, en el Planetario de la Casa de las Ciencias, organizamos una nueva sesión titulada “Eclipses en el cine”, conducida por el crítico y divulgador Martin Pawley.

Se trata de una actividad especial organizada en colaboración con la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. El 12 de agosto de 2026, Galicia, y en especial A Coruña, vivirán un hito histórico: el único eclipse solar total en más de un siglo. Será un evento astronómico de primera magnitud. Para celebrar este acontecimiento, proponemos una sesión en la que revisaremos una selección de filmes donde la ocultación del Sol por la Luna cobra un papel protagonista.

Durante la sesión analizaremos como el cine retrató este fenómeno, con ejemplos tan grandiosos como el reto técnico del clásico Barrabás, donde se filmó un eclipse real. Una oportunidad perfecta para unir ciencia y cine en un entorno inmejorable.

Las plazas son limitadas a la capacidad del planetario, así que la admisión será por orden de llegada.