Charla sobre ahorro y naturaleza

La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usarios (Federación Brétema) organiza una charla medioambiental bajo el título 'Queres aforrar e levar unha vida máis respectuosa coa natureza?'.

Será el martes 27 de enero, a las 18.00 horas, en el Sporting Club de A Coruña.

La conferencia permitirá descubrir los pequeños gestos para cuidar el planeta desde el hogar: ahorrar agua y energía o reducir residuos y reciclar de manera eficiente. Además, compartirán consejos para un consumo responsable y la elección de productos más respetuosos con el entorno.

