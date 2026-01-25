Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Charla sobre ahorro y naturaleza

Foto del semáforo entre el Sporting Club Casino y el Copacabana @ Patricia G. Fraga
Foto del semáforo entre el Sporting Club Casino y el Copacabana, el pasado septiembre |  Patricia G. Fraga

La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usarios (Federación Brétema) organiza una charla medioambiental bajo el título 'Queres aforrar e levar unha vida máis respectuosa coa natureza?'.

Será el martes 27 de enero, a las 18.00 horas, en el Sporting Club de A Coruña. 

La conferencia permitirá descubrir los pequeños gestos para cuidar el planeta desde el hogar: ahorrar agua y energía o reducir residuos y reciclar de manera eficiente. Además, compartirán consejos para un consumo responsable y la elección de productos más respetuosos con el entorno.

Charla en el Sporting Club Casino
Charla en el Sporting Club Casino

Fecha Iniciomartes, 27 de enero de 2026 18:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación