Bilioteca Forum Metropolitano | PÁXINAS GALEGAS

El jueves 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Fórum Metropolitano se proyectará el documental 'La Pietá' de Pepe Andreu, en el marco del ciclo 'Docs del mes'.

Con una duración de 82 minutos, se proyectará la VO en islandés e inglés subtitulado español.

Hace más de un siglo, Flosi Björnsson y sus hermanos se aislaron a los pies del mayor glaciar de Islandia. Ninguno se casó ni tuvo hijos; dedicaron sus vidas al glaciar antes de que nadie hablara de su deshielo. Su granja permaneció cerrada hasta ahora. El fotógrafo Ragnar Axelsson regresa e invoca la voz de Flosi, que atrae a peregrinos. El glaciar canta un réquiem, envuelto en un sudario blanco.

Pepe Andreu y Rafa Molés trabajan juntos en la escritura de guion y la dirección de documentales desde 2013. Sus películas han sido seleccionadas en festivales como San Sebastián, Visions du Réel, Dok.Munich o Tesalónica. Sus obras anteriores incluyen 'Lobster Soup' (2020), 'Picotazos contra el cristal' (2019) y 'Five Days to Dance' (2014).

El documental es apto para todo público y las entradas están a la venta en Ataquilla.com, a partir de 3 euros.