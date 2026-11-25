Entrada a una sesión de cine en los Cantones una tarde de enero de 2026 Quintana

Este jueves 26, a partir de las 16.00 horas en Cantones Cines, la Academia Galega do Audiovisual inicia la programación especial de actividades en torno a los XXV Premios Mestre Mateo con una maratón de proyecciones de los cortometrajes candidatos en las categorías de ficción y animación.

La entrada es gratuita y permitirá al público descubrir en una misma jornada todas las obras finalistas de estas categorías.

La apertura de puertas será a las 16.00 horas y las proyecciones comenzarán a las 16.30 horas. La sesión se prolongará hasta las 23.45 horas y estará organizada en cuatro bloques, con presentaciones de los equipos al comienzo de cada uno de ellos.

Los cortometrajes ofrecen un amplio abanico de historias y miradas sobre la realidad, desde los vínculos personales, la identidad y las relaciones humanas hasta cuestiones sociales, conflictos cotidianos y relatos fantásticos.

La animación aportará también propuestas diversas, con universos imaginativos y diferentes formas de contar historias.