Proyección 'Cuentos de la luna pálida'  de Kenji Mizoguchi

Una escena del film

Basada en varios relatos de corte fantástico del S. XVIII, Kenji Mizoguchi levanta una obra magistral sobre dos hermanos que buscan gloria y riqueza. Poco a poco, lo sobrenatural invade la realidad y las aspiraciones de los protagonistas se rompen en mil pedazos mientras el cineasta nos deja varias de las imágenes más perdurables del cine japonés. Una película que se experimenta como un sueño con los ojos abiertos.

Se proyectará el jueves 5 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro Colón. Esta cita contará también con un coloquio con Antonio Muñoz Molina. Muñoz Molina es uno e los grandes escritores contemporáneos, conocido por novelas como El invierno en Lisboa y El jinete polaco. Ha escrito ensayos sobre la sociedad y la memoria y es columnista en El País. Ha recibido premios como el Príncipe de Asturias (2013). Su último libro es El verano de Cervantes.

La entrada cuesta seis euros.