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Presentación do documental 'Amílcar Cabral, corazón panafricano e revolucionario'

Amílcar Cabral, corazón panafricano e revolucionario'
Secuencia del documental 'Amilcar Cabral, corazón panafricano e revolucionario'

O luns 2 de novembro, ás 19:00 horas, o cine do Fórum Metropolitano acolle a proxección do documentario 'Amílcar Cabral, corazón panafricano e revolucionario'. A sesión contará coa presenza do seu director, o cineasta, escritor e activista Carlos Pronzato, que nos achegará á figura dun dos principais líderes anticoloniais en África.

A fita traza o percurso de Amílcar Cabral, nado en Bafatá en 1924 e asasinado en 1973. Enxeñeiro agrícola, organizador político e teórico, foi peza fundamental xunto ao seu partido, o PAIGC, na liberación de Guiné Bissau e Cabo Verde do imperio colonial portugués. A través de testemuños de investigadores e activistas na diáspora en Lisboa, o documental reconstrúe a súa traxectoria vital e política.

Pola súa banda, Carlos Pronzato (Bos Aires, 1959) pon o seu cinema á servizo do rescate de temas históricos e das loitas populares. Con base no Brasil, a súa extensa obra abordou a memoria de figuras como Che Guevara ou Salvador Allende, o Movemento Passe Livre e a folga xeral de 1917, ademais de denunciar traxedias ambientais recentes. O seu firme compromiso coa cultura e a sociedade foi recoñecido internacionalmente con galardóns como o Premio Roberto Rossellini en Italia e o premio Otras Miradas de CLACSO.

Esta actividade faise en colaboración coa Asociación Veciñal Oza-Gaiteira-Os Castros.

A entrada é libre ata completar a capacidade.

Fecha Iniciolunes, 2 de noviembre de 2026 19:00

LugarCine do Fórum Metropolitano

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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