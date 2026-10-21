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Documental |' Apocalipsis' del coruñés Iago Parada 

El jueves, día 22, a las 19.30 horas, en el Circo de Artesáns se proyectará el tercer documental de la serie 'Romper el Bloque', del coruñés Iago Prada. En los tres capítulos que componen esta serie, se analiza la evolución de los procesos sociales novedosos que, llegados para romper con todo  lo anterior, acaban asumiendo, en cuanto a las relaciones laborales en los medios de comunicación, las peores caras del sistema vigente.

El director coruñés cuenta, en 'Apocalipsis', a través de los protagonistas, y desde una perspectiva puramente laboral en la que antepone su militancia sindicalista a cualquier otro interés partidista, situaciones de violencia, represalia sindical, discriminación de todo tipo, persecución ideológica, hospitalizaciones, mobbing... Articula la narrativa de esta episodio el caso de Sergio Gregori, quien cofundó Canal Red junto con Pablo Iglesias en 2022 para terminar demandando al medio, tan solo un año después, por acoso laboral.

Fecha Iniciojueves, 22 de octubre de 2026 19:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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