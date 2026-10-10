Ladies, Wine & Design A Coruña | "Todas as mulleres posibles"

Una de las jornadas de Ladies, Wine & Design A Coruña Ladies, Wine & Design A Coruña

Ladies, Wine & Design A Coruña inaugura su temporada 2026-27 con “Todas as mulleres posibles”, una tarde de cine y conversación con Lucía Veiga y Saamira Ganay.

El encuentro, acompañado por Señora de Bien, su vino oficial, incluirá la proyección del cortometraje “Corre” y una charla con las dos actrices sobre su profesión y las mujeres que todas llevamos dentro

Tendrá lugar el jueves 15 de octubre, a las 19:30 horas, en el Espacio Avenida (Abanca), en el centro de A Coruña, con entrada gratuita y aforo limitado previa reserva.