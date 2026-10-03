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Agenda

Ciclo de cine cubano en el Museo de Belas Artes 

Centro Gallego de La Habana
Centro Gallego de La Habana
Luis Gabú

Dentro del marco de la exposición 'Habana Mater (2003-2023). Luis Gabú', el Museo de Belas Artes da Coruña presente este ciclo de cine cubano, todos los martes de octubre a las 19.30 horas

Martes 6, 'La bella del Alhambra' (1989). Dirigida por Enrique Pineda Barnet, basada en la novela Canción de Rachel de Miguel Barnet

Martes 13,  'Soy Cuba' (1964). Dirigida por Mijaíl Kalatózov.

Martes 20, 'Suite Habana' (2003). Dirigida por Fernando Pérez.

Martes 27, 'Gallegos: oficio de emigrantes' (2008). Documental de Natasha Vázquez.

Fecha Iniciomartes, 6 de octubre de 2026 19:30

Fecha Finmartes, 27 de octubre de 2026 19:30

LugarMuseo de Belas Artes

Dirección R. Zalaeta, 2, 15002 A Coruña, España

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