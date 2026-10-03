Agenda
Ciclo de cine cubano en el Museo de Belas Artes
Dentro del marco de la exposición 'Habana Mater (2003-2023). Luis Gabú', el Museo de Belas Artes da Coruña presente este ciclo de cine cubano, todos los martes de octubre a las 19.30 horas.
Martes 6, 'La bella del Alhambra' (1989). Dirigida por Enrique Pineda Barnet, basada en la novela Canción de Rachel de Miguel Barnet
Martes 13, 'Soy Cuba' (1964). Dirigida por Mijaíl Kalatózov.
Martes 20, 'Suite Habana' (2003). Dirigida por Fernando Pérez.
Martes 27, 'Gallegos: oficio de emigrantes' (2008). Documental de Natasha Vázquez.