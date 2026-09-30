'Les culpables' de Marta Durán Lozano, un relato sobre el aborto

Una escena de la pieza audiovisual Cedida

Después de años de silencio sobre el aborto que vivió en su adolescencia, Marta recibe un centenar de testimonios anónimos de mujeres que han vivido lo mismo que ella. Llevando estas historias a la pantalla, junto con seis chicas que dan voz y rostro a estos relatos silenciados, abre un espacio compartido donde lo silenciado se convierte en colectivo.

Después del estreno en el Festival de Tesalónica, se presenta la ópera prima de Marta Duran Lozano, una obra que funciona como una catarsis: para las protagonistas, los testimonios y la directora. Una película valiente y generosa con el espectador, que nos abre las puertas ante un tema tabú como es el aborto en adolescentes.

Las entradas para la jornada, que se celebra el 1 de octubre, cuestan 3 euros.