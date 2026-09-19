Cine al aire libre | Proyección de Wall-E

Wall-E Cedida

El 25 de septiembre, a las 20.00 horas, la Praza de Xuxán celebra una jornada de cine al aire libre en la que proyectarán la película Wall-E. Para acudir tan solo tienes que llevar donde sentarte. Además esta reproducción estará sujeta a las condiciones meteorológicas.

En un futuro donde los humanos han abandonado temporalmente la Tierra, un robot que compacta la papelera se enamora de un droide volador y la ayuda en su búsqueda para restaurar la esperanza a la humanidad.