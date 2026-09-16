Película Mulholland Drive EC

El jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas el teatro Colón ofrece la proyección de la película "Mulholland Drive", de David Lynch.

Catalogada en varias listas como la mejor película del S. XXI, la Obra Maestra de David Lynch es un prodigio onírico que se mira en 'Vértigo de Hitchcock' para crear una trama laberíntica donde las personalidades se desdoblan, las preguntas duplican a las respuestas y el sueño de una actriz en Hollywood se convierte en pesadilla. Más que una película, 'Mulholland Drive' es un bellísimo misterio que se alzó con el premio al mejor director en el Festival de Cannes.

Coloquio con David Rubín

David Rubín, dibujante de cómic ourensano, es creador de títulos como La tetería del oso malayo, El héroe, Beowulf o El fuego. Tiene también una larga trayectoria en el cómic USA donde ha trabajado con autores de la talla de Matt Kind o Jeff Lemire. Su obra le ha proporcionado multitud de premios nacionales e internacionales como el Eisner, el “Oscar” de los cómics. Le encanta el cine, medio para el que ha trabajado en varias ocasiones.

Las entradas ya a la venta a un precio de 6 euros