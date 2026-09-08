Proyección de 'Umberto D.' 

Una escena de la película de Vittorio De Sica Filmoteca de Galicia

Umberto es un pensionista que anda muy justo de dinero. Vive en una humilde habitación con su fiel perro Flike. Cuando su casera amenaza con echarlo a la calle si no paga, el anciano, incapaz de encontrar otra solución, finge una enfermedad para poder ser ingresado en un hospital.

Lo que en manos de otro director podría haber sido excesivamente azucarado, encuentra en De Sica un sabor equilibrado entre una austera precisión y la emoción contenida. Magníficamente escrita, lo que le valió nominación al mejor guion en los Oscar, y estupendamente interpretada por un elenco no profesional.

Hay dos sesiones previstas en la Filmoteca de Galicia para poder ver esta película. La primera es el sábado 19 de septiembre a las 18.00 horas. El viernes 22 de septiembre a las 20.30 horas será la segunda.