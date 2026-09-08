Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Proyección de 'Milagro en Milán'

miracolo_a_milano_volo
Una escena de la película
Filmoteca de Galicia

Totò es un joven huérfano que, al salir de la institución en la que se ha criado, acaba por integrarse en una comunidad de chabolas a las afueras de Milán. Siempre contento, su ingenio será su arma contra los intereses de los poderosos, que tienen planes de desarrollar un nuevo barrio en el lugar donde vive con otros desarraigados como él.

Filme neorrealista que retrata las duras condiciones de la Italia de posguerra. Lo hace sin embargo sin grandes dramatismos, con un tono que se mueve entre lo abiertamente cómico y el realismo mágico, lejos de lo que solía ser habitual en esta corriente cinematográfica. Una cinta singular, que marcó el curso del movimiento hacia nuevas direcciones. Ganadora del Gran Premio de Cannes.

Habrá dos jornadas para ver esta película. El miércoles 16 de septiembre a las 18.00 horas y el jueves 17 a las 20.30.

Fecha Iniciomiércoles, 16 de septiembre de 2026 18:00

LugarFilmoteca de Galicia

Dirección Rúa Durán Loriga, 10, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación