Proyección de 'Milagro en Milán'

Una escena de la película Filmoteca de Galicia

Totò es un joven huérfano que, al salir de la institución en la que se ha criado, acaba por integrarse en una comunidad de chabolas a las afueras de Milán. Siempre contento, su ingenio será su arma contra los intereses de los poderosos, que tienen planes de desarrollar un nuevo barrio en el lugar donde vive con otros desarraigados como él.

Filme neorrealista que retrata las duras condiciones de la Italia de posguerra. Lo hace sin embargo sin grandes dramatismos, con un tono que se mueve entre lo abiertamente cómico y el realismo mágico, lejos de lo que solía ser habitual en esta corriente cinematográfica. Una cinta singular, que marcó el curso del movimiento hacia nuevas direcciones. Ganadora del Gran Premio de Cannes.

Habrá dos jornadas para ver esta película. El miércoles 16 de septiembre a las 18.00 horas y el jueves 17 a las 20.30.