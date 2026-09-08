Proyección de 'Matrimonio a la italiana' 

Una escena de la película Filmoteca de Galicia

Durante la II Guerra Mundial en Nápoles, una joven sola en el mundo, Filomena Marturano, trabaja en un prostíbulo. Allí conoce a Domenico, un hombre de negocios burgués que la retira del trabajo pero sin casarse con ella. Dos nominaciones al Oscar (una para la excelente caracterización de Sophia Loren) y principales premios David di Donatello para un film de enorme éxito internacional, una tragicomedia que explora temas incómodos y recupera el talento de Vittorio de Sica, tantas veces expresado de manera intermitente.

El film de Vittorio De Sica se proyectará en dos jornadas. El sábado 26 a las 18.00 horas y el martes 29 a las 20.30.