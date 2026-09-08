Proyección de 'Ladrón de bicicletas'

Una escena de la película Filmoteca de Galicia

Antonio Ricci es un obrero en el paro en la Italia de la posguerra que por fin encuentra un buen trabajo pegando carteles por la ciudad de Roma. Para éste necesita una bicicleta, y por desgracia el primer día se la roban. Antonio y su hijo Bruno comienzan una búsqueda desesperada para recuperarla por toda la ciudad, los dos saben que sin ella Ricci no podrá conservar el puesto.

'Ladrón de bicicletas', obra maestra del neorrealismo italiano, es un duro testimonio de la vida en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una película llena de actualidad, autenticidad y realismo. Está interpretada por actores no profesionales que dotan a sus personajes de dignidad en su lucha por la supervivencia.

Hay dos sesiones para ver esta obra de Vittorio De Sica. El sábado 12 de septiembre a las 18.00 horas y el martes 15 de septiembre a las 20.30.