Documental Amazomanía Cedida

Este jueves 10 de septiembre, en el Fórum Metropolitano, a las 20.00 horas, presenta el documental 'Amazomanía' de Nathan Grossman, Premio a la Mejor Película del DocsBarcelona en 2026.

La proyección tiene una duración de 93 minutos y será trasmitido en VO en portugués, sueco, inglés, francés y korubo, subtitulado en español.

Basada en una visita en 1996 de un oficial brasileño y un periodista sueco al Amazonas para documentar a la tribu aislada de los Korubo, atrapada en crecientes conflictos territoriales, la película revela los costes ocultos del “descubrimiento”, confronta el legado colonial y expone las repercusiones a largo plazo para esa tribu del Amazonas.

Grossman es un director de documentales sueco galardonado, conocido por centrarse en temas sociales y ambientales. E

Las entradas están a la venta en Ataquilla a partir de 3,50 euros.