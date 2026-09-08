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Documental | 'Amazomanía' de Nathan Grossman

Documental Amazomanía
Documental Amazomanía
Cedida

Este jueves 10 de septiembre, en el Fórum Metropolitano, a las 20.00 horas, presenta el documental 'Amazomanía' de Nathan Grossman, Premio a la Mejor Película del DocsBarcelona en 2026. 

La proyección tiene una duración de 93 minutos  y será trasmitido en VO en portugués, sueco, inglés, francés y korubo, subtitulado en español.

Basada en una visita en 1996 de un oficial brasileño y un periodista sueco al Amazonas para documentar a la tribu aislada de los Korubo, atrapada en crecientes conflictos territoriales, la película revela los costes ocultos del “descubrimiento”, confronta el legado colonial y expone las repercusiones a largo plazo para esa tribu del Amazonas.

Grossman es un director de documentales sueco galardonado, conocido por centrarse en temas sociales y ambientales. E

Las entradas están a la venta en Ataquilla a partir de 3,50 euros.

Fecha Iniciojueves, 10 de septiembre de 2026 20:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, A Coruña, España

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