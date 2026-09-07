El documental está dedicado a la figura del piloto coruñés Carlos Piñeiro, vecino del barrio de A Gaiteira Escudería Coruña

La Asociación Veciñal Oza-Gaiteira–Os Castros organizará el próximo 5 de outubre de 2026, a las 19:00 horas, la proyección del documental 'El último rally', dirigido por José Antonio Jiménez, en el Fórum Metropolitano da Coruña.

El documental, de 83 minutos de duración, está dedicado a la figura del piloto coruñés Carlos Piñeiro, vecino del barrio de A Gaiteira, y repasa su trayectoria deportiva y la huella que dejó en el automovilismo gallego.

Según la sinopsis del propio documental, la admiración y el respeto de las personas entrevistadas por la figura de Carlos Piñeiro explican su consideración como leyenda del automovilismo gallego. Con solo seis años de carrera deportiva, consiguió establecer un récord de triunfos muy difícil de igualar.

La película también pone en valor su manera de entender la competición: ganar con generosidad y sin alardes, con nobleza, y saber perder con serenidad y sin revanchas.

La actividad está abierta a la vecindad y tendrá entrada gratis hasta completar aforo.