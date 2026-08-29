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Agenda

Documentais do Barrio: 'O próximo baile será comigo' 

Biblioteca do forum metropolitano img178300t0m0w1600h800
Fachada del Fórum Metropolitano 
Cedida

En el marco del proyecto Documentais do Barrio, de la Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, el cine Fórum Metropolitano proyectará 'O próximo baile será comigo', un documental de Sabela Losada Cortizas que pone el foco en la sororidad y en la fuerza del apoyo mutuo entre las mujeres frente a la violencia machista.

Cartel de 'O próximo baile será comigo'
Cartel de 'O próximo baile será comigo'
Cedida

La proyección será este lunes 7, a las 19.00 horas, en el Fórum. Entrada libre, hasta completar el aforo.

La obra, que aborda en primera persona la falta de apoyo social e institucional que muchas víctimas encuentran, fue reconocida con el Premio Luisa Villalta 2024 de la Deputación da Coruña. 

El proyecto cuenta con la participación de Alicia García Sampedro, Carmen, Cata Alonso Abeijón, Merchi Alejandra Di Nuovo Gómez e Ysabel Marcano, entre otras colaboradoras. 

Fecha Iniciolunes, 7 de septiembre de 2026 19:00

LugarCines Fórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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