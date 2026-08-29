Documentais do Barrio: 'O próximo baile será comigo' 

Fachada del Fórum Metropolitano Cedida

En el marco del proyecto Documentais do Barrio, de la Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, el cine Fórum Metropolitano proyectará 'O próximo baile será comigo', un documental de Sabela Losada Cortizas que pone el foco en la sororidad y en la fuerza del apoyo mutuo entre las mujeres frente a la violencia machista.

Cartel de 'O próximo baile será comigo' Cedida

La proyección será este lunes 7, a las 19.00 horas, en el Fórum. Entrada libre, hasta completar el aforo.

La obra, que aborda en primera persona la falta de apoyo social e institucional que muchas víctimas encuentran, fue reconocida con el Premio Luisa Villalta 2024 de la Deputación da Coruña.

El proyecto cuenta con la participación de Alicia García Sampedro, Carmen, Cata Alonso Abeijón, Merchi Alejandra Di Nuovo Gómez e Ysabel Marcano, entre otras colaboradoras.