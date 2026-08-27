'Lóstrego', festival de cinema fantástico

Festival de cinema fantástico 'Lóstrego' Cedida

Desde el miércoles 02 hasta el sábado 05 de septiembre, en el Fórum Metropolitano, se estará realizando el Festival de Cinema Fantástico, 'Lóstrego'. Actividades infantiles, charlas, coloquios, talleres y proyecciones fílmicas se distribuirán en distintos horarios durante las cuatro jornadas.

Cartel del Festival de cine fantástico, 'Lóstrego' Cedida

Actividades infantiles

Las actividades dirigidas a los más pequeños comienzan el miércoles 02 a las 11.00 horas con Cuentacuentos y pinta a 'Mochito', la mascota del festival, de la cual también se creará una máscara el día jueves. También habrá fiesta de disfraces, gymkana y manualidades. Mira la programación completa en este enlace.

Talleres

El jueves 03, a las 16.00 horas, se impartirá el taller 'Crea a túa propia Prop, con Marc Castro' y el viernes, a la misma hora, Santiago Bolívar dará el taller 'Guión: da idea á pantalla'.

Charlas y coloquios

Coloquio de cineastas: ' O Fantaterror ', el viernes a las 12.00

', el viernes a las 12.00 Charla: ' A dobraxe ', con Sara Polo e Adán Latonda, el viernes a las 17.00

', con Sara Polo e Adán Latonda, el viernes a las 17.00 Charla: 'A distribución da curta', con F. Pazín, el sábado a las 12.00

Proyecciones

Miércoles 02

Película familiar: ' Mary e a flor da bruxa ' (12.30)

Bloque I: Sección Oficial de Curtametraxes - Gala de Inauguración (18.30)

Estrea en Galicia: 'Chainsaws Were Singing' (20.00)

Jueves 03

' Harry Potter e a pedra filosofal ' (12.00)

' (12.00) Bloque II: Sección Oficial de Curtametraxes (18.30)

Preestrea MUNDIAL: 'Cold Light: Luna' (20.00)

Viernes 04

Sesión de curtametraxes infantís (12.30)

(12.30) Bloque III: Sección Oficial de Curtametraxes (18.30)

Estrea en Galicia: 'Luger' (20.00)

Sábado 05

Película familiar: ' Gardiá de dragóns ' (12.15)

' (12.15) Sección ' Lóstrego en 60 ″' (18.30)

″' (18.30) Bloque IV: Sección Oficial de Curtametraxes (18.30)

Entrega de premios + Gala de Clausura (19.00)

Película aniversario: 'Scream' (20.00)

Exposiciones y más

En el marco del festival, también se estarán presentando y firmando diversos libros. Además, hasta el 8 de septiembre se podrá visitar en la Plataforma 14 del Fórum, 'Exposición de Bestiario Galego', un recorrido por las criaturas de la mitología gallega, como la 'Santa Compaña', el 'lobishome', las 'mouras', el 'trasno' o el 'urco', a través de la mirada de los artistas convidados.

Más información y reserva de cualquiera de las actividades a través del correo electrónico info@lostregofestival.com o en la sede del Fórum Metropolitano.