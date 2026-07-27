Cinenterraza | 'French can can' de Jean Renoir

Imagen del filme French can can Cedida

Este jueves 30 de julio, en el ciclo Cinenterraza del Fórum Metropolitano, a las 22.30 horas se proyecta el filme 'French can can' de Jean Renoir. Dirigido al público en general, la entrada tiene un precio de 3 euros.

El filme de 1955, que dura 102 minutos, trata sobre la apertura de un nuevo cabaret (el Moulin Rouge) por parte de un ambicioso empresario teatral llamado Henri Danglard, con la idea de recuperar la popularidad del baile can cana y convertir en estrella a una joven que conoció en una lavandería.

Al finalizar la proyección habrá una charla - coloquio con la actriz Iolanda Muíños.