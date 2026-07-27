Cinenterraza | 'Asalto a la comisaría del distrito 13' de John Carpenter

Asalto en la comisaría 13 Cedida

Este miércoles 29 de julio, a las 22.30 horas, el ciclo de Cinenterraza del Fórum Metropolitano presenta el filme 'Assault on precint 13' ('Asalto a la comisaría del distrito 13') de John Carpenter.

El filme, con una duración de 90 minutos, estrenado en Estados Unidos en 1976 con Austin Stoker y Darwin Joston, narra la historia de un policía de Los Ángeles que en su primer destino, una comisaría que está siendo trasladada a un nuevo edificio, recibe un peligroso criminal cuya banda intenta rescatar.

El cine de Howard Hawks es objeto de una relectura en la que los protagonistas son asediados por delincuentes silenciosos y aterradores que semejan ser más zombies que seres vivos,

Al finalizar la proyección habrá una charla - coloquio con la diseñadora de joyas, Carla Souto. La entrada tiene un valor de 3,50 euros y no se recomienda para menores de 18 años.