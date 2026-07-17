Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Cinenterraza |'Re-Animator' de Stuart Gordon 

Imagen del filme Re-Animator
Imagen del filme Re-Animator
Cedida

El miércoles 22 de julio, a las 22.30 horas, el Fórum Metropolitano como parte del ciclo Cinenterraza, proyecta el filme 'Re-Animator' de Stuart Gordon  Con Jeffrey Combs, Bruce Abbolt

La película de 1985 cuenta con las actuaciones de  Jeffrey Combs y Bruce Abbolt, entre otros. Dura 86 minutos y será proyectada en su idioma original. No está recomendada para menores de 18 años. 

Se trata de la historia de Herbert West, un científico que realiza extraños experimentos sobre regeneración del cuerpo humano, que termina en una espiral de sangre y horror. Es un título mítico para los aficionados al género. 

Al finalizar la proyección habrá una charla - coloquio con el realizador y crítico cinematográfico David Salgado. 

La entrada tiene un valor de 3 euros. 

Fecha Iniciomiércoles, 22 de julio de 2026 22:30

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

Mapa de ubicación