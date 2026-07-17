Imagen del filme Re-Animator Cedida

El miércoles 22 de julio, a las 22.30 horas, el Fórum Metropolitano como parte del ciclo Cinenterraza, proyecta el filme 'Re-Animator' de Stuart Gordon Con Jeffrey Combs, Bruce Abbolt

La película de 1985 cuenta con las actuaciones de Jeffrey Combs y Bruce Abbolt, entre otros. Dura 86 minutos y será proyectada en su idioma original. No está recomendada para menores de 18 años.

Se trata de la historia de Herbert West, un científico que realiza extraños experimentos sobre regeneración del cuerpo humano, que termina en una espiral de sangre y horror. Es un título mítico para los aficionados al género.

Al finalizar la proyección habrá una charla - coloquio con el realizador y crítico cinematográfico David Salgado.

La entrada tiene un valor de 3 euros.