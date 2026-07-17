Cinenterraza | 'Akasen Chitai' de Kenji Mizoguchi

Una imagen del filme japonés Akasen Chitai de Kenji Mizoguchi Cedida

El jueves 23 de julio, a las 22.30 horas, el Fórum Metropolitano, como parte del ciclo Cinenterraza, proyecta el film japonés 'Akasen Chitai' ('La calle de la vergüenza') de Kenji Mizoguchi.

La película de 1956, dura 85 minutos y será proyectada en versión original. No se recomienda a menores de 12 años.

Con las actuaciones de Machiko Kyö y Aiko Mimasu, es un retrato de la vida cotidiana de diversas prostitutas: con sus miserias y sus breves momentos de felicidad. La película es un monumental fresco de una época, de un país, de un barrio y de una gente.

La trama se centra en 'El País de los sueños', un burdel situado en un barrio de Tokio, atraviesa una difícil situación, ya que el Parlamento está a punto de aprobar una ley que prohíbe la prostitución.

Una de las mayores obras de Mizoguchi, aunque no sea una de las más conocidas.

Al finalizar la proyección habrá una charla - coloquio con el fotógrafo Mark Zlick.

La entrada tiene un valor de 3 euros.