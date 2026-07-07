Cinenterraza: ‘Scum’, de Alan Clarke

‘Scum’, de Alan Clarke Cedida

El Fórum Metropolitano acoge el ciclo de cine al aire libre Cinenterraza, una propuesta organizada por el Ayuntamiento que durante el verano trasladará las proyecciones desde las habituales salas Fernando Rey y Marilyn Monroe hasta el vestíbulo del centro. Estas sesiones tendrán lugar siempre a las 22.30 horas.

El 9 de julio llegará 'Scum', un filme feroz y relativamente desconocido dirigido por el gran Alan Clarke, donde carga contra los terribles reformatorios de la Inglaterra de los años 70. Para hablar de ella estará Patricia Acinas, librera y agitadora cultural.

El precio de las entradas será de tres euros para el público general y de dos para las personas mayores de 65 años, desempleadas y usuarias del Carné Xove. Los billetes podrán adquirirse con antelación en la plaza de Ourense y a través de Ataquilla, así como en el propio Fórum Metropolitano antes de cada sesión.

Ficha técnica:

SCUM, de Alan Clarke

Con Ray Winstone, Mick Ford y Julian Firth.

Reino Unido, 1979.

Duración: 92 minutos.

Proyección en VOSE.

No recomendada menores de 18 años.

Al finalizar la proyección habrá charla-coloquio con Patricia Acinas, cofundadora de Restory Books y agitadora cultural.