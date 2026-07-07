Cinenterraza: 'Notorious', de Alfred Hitchcock

Cary Grant e Ingrid Bergman, en un fotograma de 'Encadenados', de Alfred Hitchcock

El Fórum Metropolitano acoge el ciclo de cine al aire libre Cinenterraza, una propuesta organizada por el Ayuntamiento que durante el verano trasladará las proyecciones desde las habituales salas Fernando Rey y Marilyn Monroe hasta el vestíbulo del centro. Estas sesiones tendrán lugar siempre a las 22.30 horas.

Habrá espacio para uno de los grandes: Hitchcock estará presente con 'Notorious', con la dupla invencible de Ingrid Bergman—Cary Grant. Protagonizará el coloquio el actor Denís Gómez.

El precio de las entradas será de tres euros para el público general y de dos para las personas mayores de 65 años, desempleadas y usuarias del Carné Xove. Los billetes podrán adquirirse con antelación en la plaza de Ourense y a través de Ataquilla, así como en el propio Fórum Metropolitano antes de cada sesión.

Ficha técnica:

NOTORIOUS, de Alfred Hitchcock

Con Gary Grant, Ingrid Bergman y Claude Rains.

Estados Unidos, 1946.

Duración: 101 minutos.

Proyección en VOSE.

No recomendada menores de 7 años.

Al finalizar la proyección habrá charla-coloquio con Denís Gómez, actor.