Cinenterraza: 'Gertrud', de Carl Theodor Dreyer

'Gertrud', de Carl Theodor Dreyer Cedida

El Fórum Metropolitano acoge el ciclo de cine al aire libre Cinenterraza, una propuesta organizada por el Ayuntamiento que durante el verano trasladará las proyecciones desde las habituales salas Fernando Rey y Marilyn Monroe hasta el vestíbulo del centro. Estas sesiones tendrán lugar siempre a las 22.30 horas.

Después de la extraordinaria experiencia del año pasado con 'Lana Passion de Jeanne d´Arc' de Carl Theodor Dreyer, se vuelve a inaugurar el ciclo con el danés y con su último filme, la asombrosa 'Gertrud'. La intérprete todoterreno Bárbara Grandío será la invitada especial de esta proyección.

El precio de las entradas será de tres euros para el público general y de dos para las personas mayores de 65 años, desempleadas y usuarias del Carné Xove. Los billetes podrán adquirirse con antelación en la plaza de Ourense y a través de Ataquilla, así como en el propio Fórum Metropolitano antes de cada sesión.

Ficha técnica:

GERTRUD, de Carl Theodor Dreyer

Con Nina Pens Rode, Bendt Rothe y Ebbe Rode.

Dinamarca 1964.

Duración: 116 minutos.

Proyección en VOSE.

No recomendada para menores de 13 años.

*Al finalizar habrá una charla-coloquio con Bárbara Grandío, actriz.