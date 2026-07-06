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Agenda

Ciclo Cinenterraza

Cary Grant e Ingrid Bergman, en un fotograma de 'Encadenados', de Alfred Hitchcock
Cary Grant e Ingrid Bergman, en un fotograma de 'Encadenados', de Alfred Hitchcock

Este julio se cumplen 12+1 años de Cinenterraza versión "cult movies", con filmes acompañados de un coloquio con una figura relevante del cine y de otras disciplinas. El ciclo, al igual que el año pasado, vuelve a inaugurarse con una película de Dreyer. En concreto, su última creación, 'Gertrud', con la actriz coruñesa Bárbara Grandío como invitada. 

Patricia Arnela, librera y agitadora cultural; el actor Denís Gómez; la escritora Blanca Lacasa; el realizador especializado en el terror David Saladoel fotógrafo y editor Mark Zlickla diseñadora de joyas Carla Souto y la actriz Iolanda Muíños completan el listado de invitados al coloquio. 

PROGRAMA

8 julio 2026

GERTRUD de Carl Theodor Dreyer

Con Nina Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode

Dinamarca 1964

Duración: 116 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 13 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Bárbara Grandío, actriz.

9 julio 2026

SCUM (Escoria) de Alan Clarke

Con Ray Winstone, Mick Ford, Julian Firth

Reino Unido 1979

Duración: 92 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 18 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Patricia Acinas, cofundadora de Restory Books y agitadora cultural.

15 julio 2026

NOTORIOUS (Encadenados) de Alfred Hitchcock

Con Gary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains

Estados Unidos 1946

Duración: 101 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 7 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Denís Gómez, actor.

16 julio 2026

SMOOTH TALK (Palabras suaves) de Joyce Chopra

Con Laura Dern, Treat Williams, Mary Kal Place

Estados Unidos 1985

Duración: 92 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 13 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Blanca Lacasa, escritora.

22 julio 2026

RE-ANIMATOR de Stuart Gordon

Con Jeffrey Combs, Bruce Abbolt

Estados Unidos 1985

Duración: 86 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 18 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con David Salgado, realizador y crítico.

23 julio 2026

AKASEN CHITAI (La calle de la vergüenza) de Kenji Mizoguchi

Con Machiko Kyö, Aiko Mimasu

Japón 1956

Duración: 85 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 12 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Mark Zlick, fotógrafo.

29 julio 2026

ASSAULT ON PRECINCT 13 (Asalto a la comisaría del distrito 13) de John Carpenter

Con Austin Stoker, Darwin Jostonae

Estados Unidos 1976

Duración: 90 min

Proyección en VOSE

No recomendada menores de 18 años

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Carla Souto, diseñadora de joyas.

30 julio 2026

FRENCH CAN CAN de Jean Renoir

Con Jean Gabin, María Félix

Francia 1955

Duración: 102 min

Proyección en VOSE

Todos los públicos

*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Iolanda Muíños, actriz.

VENTA DE ENTRADAS:

- Pza. de Orense, de lunes a viernes (excepto festivos) de 11.00 h a 15.00 h y de 16.30 h a 19.30 h

- Taquilla Forum Metropolitano: día de proyección desde media hora antes, siempre y cuando queden entradas disponibles.

- Venta online: www.ataquilla.com

Fecha Iniciomiércoles, 8 de julio de 2026 22:30

Fecha Finjueves, 30 de julio de 2026 22:30

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1

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