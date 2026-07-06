Ciclo Cinenterraza
Este julio se cumplen 12+1 años de Cinenterraza versión "cult movies", con filmes acompañados de un coloquio con una figura relevante del cine y de otras disciplinas. El ciclo, al igual que el año pasado, vuelve a inaugurarse con una película de Dreyer. En concreto, su última creación, 'Gertrud', con la actriz coruñesa Bárbara Grandío como invitada.
Patricia Arnela, librera y agitadora cultural; el actor Denís Gómez; la escritora Blanca Lacasa; el realizador especializado en el terror David Salado; el fotógrafo y editor Mark Zlick; la diseñadora de joyas Carla Souto y la actriz Iolanda Muíños completan el listado de invitados al coloquio.
PROGRAMA
8 julio 2026
GERTRUD de Carl Theodor Dreyer
Con Nina Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode
Dinamarca 1964
Duración: 116 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 13 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Bárbara Grandío, actriz.
9 julio 2026
SCUM (Escoria) de Alan Clarke
Con Ray Winstone, Mick Ford, Julian Firth
Reino Unido 1979
Duración: 92 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 18 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Patricia Acinas, cofundadora de Restory Books y agitadora cultural.
15 julio 2026
NOTORIOUS (Encadenados) de Alfred Hitchcock
Con Gary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains
Estados Unidos 1946
Duración: 101 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 7 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Denís Gómez, actor.
16 julio 2026
SMOOTH TALK (Palabras suaves) de Joyce Chopra
Con Laura Dern, Treat Williams, Mary Kal Place
Estados Unidos 1985
Duración: 92 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 13 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Blanca Lacasa, escritora.
22 julio 2026
RE-ANIMATOR de Stuart Gordon
Con Jeffrey Combs, Bruce Abbolt
Estados Unidos 1985
Duración: 86 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 18 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con David Salgado, realizador y crítico.
23 julio 2026
AKASEN CHITAI (La calle de la vergüenza) de Kenji Mizoguchi
Con Machiko Kyö, Aiko Mimasu
Japón 1956
Duración: 85 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 12 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Mark Zlick, fotógrafo.
29 julio 2026
ASSAULT ON PRECINCT 13 (Asalto a la comisaría del distrito 13) de John Carpenter
Con Austin Stoker, Darwin Jostonae
Estados Unidos 1976
Duración: 90 min
Proyección en VOSE
No recomendada menores de 18 años
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Carla Souto, diseñadora de joyas.
30 julio 2026
FRENCH CAN CAN de Jean Renoir
Con Jean Gabin, María Félix
Francia 1955
Duración: 102 min
Proyección en VOSE
Todos los públicos
*Al finalizar la proyección habrá charla - coloquio con Iolanda Muíños, actriz.
VENTA DE ENTRADAS:
- Pza. de Orense, de lunes a viernes (excepto festivos) de 11.00 h a 15.00 h y de 16.30 h a 19.30 h
- Taquilla Forum Metropolitano: día de proyección desde media hora antes, siempre y cuando queden entradas disponibles.
- Venta online: www.ataquilla.com