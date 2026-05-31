Vista exterior del teatro Colón Quintana

El 10 de junio, a las 20.00 horas, en el teatro Colón, es el preestreno oficial del cortometraje 'Corre', protagonizado por Lucía Veiga, Sara Miranda y Saamira Ganay.

Sinopsis: Iria, Amira y su hija Alex viven en una Coruña próxima y distópica. Tras la “revuelta de los inadaptados”, estas dos madres luchan por sacar adelante su hija y por sobrevivir en un sistema que nunca imaginaron posible.

A continuación de la proyección, tendrá lugar una actuación musical de Belém Tajes (compositora e intérprete de la banda sonora), seguida de un coloquio con parte del equipo técnico y artístico de la obra.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Cartel preestreno de Corre Cedida