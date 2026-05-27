Proxeccion do documental "7291 "
O 1 de xuño as 19:00 horas no Fórum Metropolitano proxeccion do documental "7291 " e posterior debate con participación :
Julia, familiar residente falecido na pandemia Flor López , Xerocultors e traballadora de residencia e centros de dia de persoas maiores Paloma Morei, Profesora Socioloxía UDC, investigadora sobre Residencias “7291”.
Documental sobre os falecidos pola COVID-19 nas residencias de maiores de Madrid.
JCastro Producións Inolvidales presentan 7291 Múscia de Jose Camacho. Producido & Dirixido por Juanjo Castro.
Organiza Asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros colabora Concello da Coruña
