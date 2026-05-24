Un cuadro de 'Fendetestas' de Víktor Ruppen Cedida

La Filmoteca de Galicia presenta este martes 26 de mayo, a las 20.30 horas, en la sala José Sellier da Coruña, una sesión especial dedicada a la recuperación de cinco cortometrajes producidos por el coruñés Víctor Ruppen entre 1975 e 1977. Las proyecciones, integradas en la sección 'Materiales para una historia del cine en Galicia', permitirá ver en nuevas restauraciones digitales 'Fendetestas', 'Illa', 'O herdeiro', 'O cadaleito' e 'O pai de Migueliño', en un trabajo realizado por la Xunta de Galicia en colaboración con Filmoteca Española.

La sesión, con entrada gratis, contará con la presencia de las personas vinculadas a los equipos de las obras y al entorno y familia de Víctor Ruppen (A Coruña, 1940-2018), figura clave para entender una etapa decisiva en la procura de un cinema gallego con continuidad, ambición profesional y voluntad de diálogo con el público.

Arquitecto técnico de formación, produjo en total siete películas y fue socio de las cadenas de exhibición Valle-Inclán, en Santiago de Compostela, Alphaville, en Madrid, y de las distribuidoras Musidora y Videogram. Tras apoyar proyectos en súper 8, Víctor Ruppen impulsó a partir de 1975 el salto a losformatos profesionales, con trabajos en 16 mm y 35 mm que les facilitaron a los cineastas de la época nuevas condiciones de producción y circulación.