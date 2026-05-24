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La Filmoteca de Galicia presenta cinco cortos de Víctor Ruppen 

Un cuadro de 'Fendetestas' de Víktor Ruppen
Un cuadro de 'Fendetestas' de Víktor Ruppen
Cedida

La Filmoteca de Galicia presenta este martes 26 de mayo, a las 20.30 horas, en la sala José Sellier da Coruña, una sesión especial dedicada a la recuperación de cinco cortometrajes producidos por el coruñés Víctor Ruppen entre 1975 e 1977. Las proyecciones, integradas en la sección 'Materiales para una historia del cine en Galicia', permitirá ver en nuevas restauraciones digitales 'Fendetestas', 'Illa', 'O herdeiro', 'O cadaleito' e 'O pai de Migueliño', en un trabajo realizado por la Xunta de Galicia en colaboración con Filmoteca Española.

La sesión, con entrada gratis, contará con la presencia de las personas vinculadas a los equipos de las obras y al entorno y familia de Víctor Ruppen (A Coruña, 1940-2018), figura clave para entender una etapa decisiva en la procura de un cinema gallego con continuidad, ambición profesional  y voluntad de diálogo con el público.

Arquitecto técnico de formación, produjo en total siete películas y fue socio de las cadenas de exhibición Valle-Inclán, en Santiago de Compostela, Alphaville, en Madrid, y de las distribuidoras Musidora y Videogram. Tras apoyar proyectos en súper 8, Víctor Ruppen impulsó a partir de 1975 el salto a losformatos profesionales, con trabajos en 16 mm y 35 mm que les facilitaron a los cineastas de la época nuevas condiciones de producción y circulación.

Fecha Iniciomartes, 26 de mayo de 2026 20:30

LugarFilmoteca de Galicia

Dirección Rúa Durán Loriga, 10, 15003 A Coruña, España

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