Agenda

Jornada sobre la cineasta Jocelyne Saab

Jocelyn Saab

El viernes 8 de mayo, a las 19:30 horas, dentro del ciclo Outras Historias do Cinema, la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, contará con la presencia de Martin Pawley, crítico y programador cinematográfico, para acercarnos a la figura de Jocelyne Saab.

Dende a propia entidade comentan que "o presente convulso que vivimos fai cada día máis valiosa a obra documental desta directora libanesa", quen nas décadas dos 70 e 80 fixo reportaxes e filmes sobre a causa palestina, a revolución islámica en Irán, a resistencia do pobo saharauí e a guerra civil no seu propio país. 

A súa obra, que tamén abrangue a ficción, evidencia un firme compromiso feminista e unha intelixencia única para captar o lado xusto da Historia. Esta sesión rende homenaxe a unha das cineastas que máis urxe reivindicar no panorama actual.

Fecha Inicioviernes, 8 de mayo de 2026 19:30

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección Praza de San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

