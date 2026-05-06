Proyección de 'Decorado', de Alberto Vázquez

Película Decorado de Alberto Vázquez

La Filmoteca de Galicia acogerá la proyección de la película de Alberto Vázquez 'Decorado', con la que el coruñés consiguió el Goya a la Mejor Película de Animación en 2025.

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La película se emitirá el jueves 14 de mayo a las 20.30 horas pero también habrá otra oportunidad para verla el sábado 16, a las 18.00 horas.

Sinopsis: Arnold, un ratón de mediana edad en plena crisis existencial, vive en constante sospecha. Al contrario que su mujer, María, siempre ha sentido que el mundo que le rodea es falso, ¡como un decorado! Arnold decide revelarse ante la sociedad enfrentándose a sus supuestos amigos, vecinos, médicos e incluso a la corporación A.L.M.A., que claramente dirige el lugar que habita.