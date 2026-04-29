El Ideal Gallego Fundado en 1917

Proxección do documental "A terra por gañar"

Documental A terra por gañar

Nova oportunidade para ver o documental "A terra por gañar" na Coruña. Un filme de ADEGA para achegarse á historia do ecoloxismo galego nas últimas 5 décadas.

A cita será o  luns, 04 de maio 19:00 horas no Forum Metropolitano.

A entrada é de balde e despois da proxección haberá un coloquio con Carlos Vales, director do CEIDA e ex-secretario xeral de ADEGA.

 A terra por gañar, unha historia do ecoloxismo galego

“A Terra por gañar” é un documental que narra a historia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) dende a súa fundación en 1974. Un relato guiado por voces destacadas da organización que ofrece unha mirada profunda ao impacto do movemento ecoloxista galego, ás agresións ambientais sufridas dende o inicio da sociedade industrial e a un presente de loita no que os conflictos locais tornaron en desafíos globais.

Fecha Iniciolunes, 4 de mayo de 2026 19:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

