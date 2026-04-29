Proxección do documental "A terra por gañar"
Nova oportunidade para ver o documental "A terra por gañar" na Coruña. Un filme de ADEGA para achegarse á historia do ecoloxismo galego nas últimas 5 décadas.
A cita será o luns, 04 de maio 19:00 horas no Forum Metropolitano.
A entrada é de balde e despois da proxección haberá un coloquio con Carlos Vales, director do CEIDA e ex-secretario xeral de ADEGA.
A terra por gañar, unha historia do ecoloxismo galego
“A Terra por gañar” é un documental que narra a historia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) dende a súa fundación en 1974. Un relato guiado por voces destacadas da organización que ofrece unha mirada profunda ao impacto do movemento ecoloxista galego, ás agresións ambientais sufridas dende o inicio da sociedade industrial e a un presente de loita no que os conflictos locais tornaron en desafíos globais.