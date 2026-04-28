Agenda
Proxección de 'Ceo Vermell'
O mércores 29 de abril ás 19.30 horas, dentro do Cineclub Bóveda, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda proxectará 'Ceo Vermello'.
Unhas semanas despois da estrea en salas comerciais do seu novo filme, Espellos nº 3, pechamos o foco dedicado ao director Christian Petzold coa súa anterior longametraxe, Ceo Vermello. Unha alfaia sobre o amor e a morte e sobre como a literatura se entrecruza coa vida, o máis parecido a unha comedia na filmografía do alemán.
A actividade desenvólvese en colaboración co Instituto Goethe.