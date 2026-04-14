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'Ponyo en el acantilado' en la Filmoteca Júnior

Imagen de la película infantil 'Ponyo en el acantilado'
Imagen de la película infantil 'Ponyo en el acantilado'
Cedida

La Filmoteca Júnior presenta este 18 de abril, a las 18.00 horas, 'Ponyo en el acantilado' en gallego. La entrada es gratuita y se recomienda para niños a partir de los 6 años. 

'Ponyo en el acantilado' de Hayao Miyazaki, es un film de 2008 que cuenta la historia de Sosuke, un niño que vive en lo alto de un acantilado y que una mañana, mientras juega, descubre una pez de colores con la cabeza atascada en un tarro de mermelada, la rescata y la llama Ponyo.

Esta es una versión muy personal del cuento 'La sirenita' de Hans Christian Andersen. Miyazaki vuelve, como en 'Mi vecino Totoro', a una animación más tradicional -en la que se emplearon más de 160.000 dibujos hecho a mano- creando un poema visual lleno de fuerza y movimiento.

El autor de 'El castillo ambulante'  y 'El viaje de Chihiro' nos transporta en 'Ponyo en el acantilado' a una historia en la que a través del mar nos habla de la importancia del cuidado del medio ambiente, la tolerancia, el respeto a los mayores y el valor de la amistad sincera. 

Fecha Iniciosábado, 18 de abril de 2026 18:00

LugarFilmoteca Júnior

Dirección Rúa Durán Loriga, 10 bajo 15003 A Coruña

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