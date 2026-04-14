'Ponyo en el acantilado' en la Filmoteca Júnior

Imagen de la película infantil 'Ponyo en el acantilado' Cedida

La Filmoteca Júnior presenta este 18 de abril, a las 18.00 horas, 'Ponyo en el acantilado' en gallego. La entrada es gratuita y se recomienda para niños a partir de los 6 años.

'Ponyo en el acantilado' de Hayao Miyazaki, es un film de 2008 que cuenta la historia de Sosuke, un niño que vive en lo alto de un acantilado y que una mañana, mientras juega, descubre una pez de colores con la cabeza atascada en un tarro de mermelada, la rescata y la llama Ponyo.

Esta es una versión muy personal del cuento 'La sirenita' de Hans Christian Andersen. Miyazaki vuelve, como en 'Mi vecino Totoro', a una animación más tradicional -en la que se emplearon más de 160.000 dibujos hecho a mano- creando un poema visual lleno de fuerza y movimiento.

El autor de 'El castillo ambulante' y 'El viaje de Chihiro' nos transporta en 'Ponyo en el acantilado' a una historia en la que a través del mar nos habla de la importancia del cuidado del medio ambiente, la tolerancia, el respeto a los mayores y el valor de la amistad sincera.