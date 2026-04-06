Documental | 'Reflexos do amor escuro'
A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros proxecta o documental 'Reflexos do amor escuro'. Será no Fórum Metropolitana o 13 de abril ás 19.30 horas e con entrada de balde até completar aforo.
O documental, dirixido por José Antonio Jiménez ten 52 minutos de duración. Parte dunha curtametraxe de ficción, feita en super 8 mm no ano 1977 e relata as vivencias duns homes acaecidas na cidade de A Coruña naquela época.
No documental inclúese a teatralización dos 'Sonetos' sobre os amores escuros de Federico García Lorca.