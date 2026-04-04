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Agenda

Proyección de 'Deuses de pedra' y 'Ao son da nova regueifa'

Deuses de Pedra
Deuses de Pedra

La programación de la Semana do Cinema Galego se traslada a la Domus el jueves 9 de abril, donde se podrá ver ‘Deuses de Pedra ’ (19.00 horas), de Iván Castiñeiras, una historia de crecimiento situada en una escuela rural en la frontera entre Galicia y Portugal. 

A las 21.00 horas será el turno de ‘Ao son da nova  regueifa’, de Manolo Maseda y Saúl Rivas, un documental que recorre Galicia para explorar la evolución contemporánea de la disputa dialéctica improvisada, entre tradición y modernidad. 

Fecha Iniciojueves, 9 de abril de 2026 19:00

LugarDomus

Dirección R. Ángel Rebollo, 91, 15002 A Coruña, España

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