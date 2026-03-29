Proyección de 'Sirat'

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo f. Villar (Efe)

El próximo martes, 7 de abril, el teatro Colón proyectará la película de 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, dentro de la Semana do Cinema Galego.

Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida meses atrás en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez, rodeados de música electrónica y de un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, en la que esperan encontrar a la chica desaparecida.

La entrada será gratuita hasta llenar aforo.