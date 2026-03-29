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Proyección de 'Sirat'

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo
El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo
f. Villar (Efe)

El próximo martes, 7 de abril, el teatro Colón proyectará la película de 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, dentro de la Semana do Cinema Galego.

Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida meses atrás en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez, rodeados de música electrónica y de un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, en la que esperan encontrar a la chica desaparecida.

La entrada será gratuita hasta llenar aforo.

Fecha Iniciomartes, 7 de abril de 2026 19:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, A Coruña, España

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