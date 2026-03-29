Proyección de 'San Simón'

El teatro Colón acoge la proyección de la película 'San Simón', dirigida por Miguel Ángel Delgado, dentro de la Semana do Cinema Galego.

Octubre de 1936. El franquismo abre campos de concentración por todo el territorio. Utilizan conventos, fábricas, escuelas, plazas de toros, monasterios… San Simón destaca debido a su insularidad. El régimen convierte el antiguo lazareto en un lugar de muerte en el que los prisioneros sufren la represión rodeados de una belleza avasalladora. Lamas recuerda la memoria de la isla siete años después, cuando las autoridades decretan el cierre del campo.

La cita tendrá lugar el próximo 8 de abril a las 19.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.