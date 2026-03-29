Proyección de 'Casablanca'

casablanca

La Filmoteca de Galicia proyectará el próximo 1 de abril la película 'Casablanca', interpretada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet y Peter Lorre.

Inicios de los años 40 en Casablanca, Marruecos. Nido de espías, el héroe de la resistencia Victor Laszlo intenta huir de la Gestapo junto con su pareja Ilsa Lund. Su única esperanza parece ser un antiguo amante de ésta, un cínico expatriado americano que regenta el Rick’s Café.

Será a las 20.30 dentro del ciclo "Fóra de serie".