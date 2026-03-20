Proyección del documental 'Sempre en Galicia. Voz e pasamento galeguista na emigración'

El lunes 23 de marzo a las 20.00 horas, la Cátedra de Memoria Histórica de la UDC organiza, con la colaboración de la AC Alexandre Bóveda, la presentación y proyección del filme 'Sempre en Galicia. Voz e pasamento galeguista na emigración'. En el acto estará Xan Leira, director del documental y responsable de Memoria Documental de Galicia, y de Uxío-Breogán Diéguez, director de la Cátedra.

Es necesario inscribirse.