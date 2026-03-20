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Agenda

Proyección del documental 'Sempre en Galicia. Voz e pasamento galeguista na emigración'

El lunes 23 de marzo a las 20.00 horas, la Cátedra de Memoria Histórica de la UDC organiza, con la colaboración de la AC Alexandre Bóveda, la presentación y proyección del filme 'Sempre en Galicia. Voz e pasamento galeguista na emigración'. En el acto estará Xan Leira, director del documental y responsable de Memoria Documental de Galicia, y de Uxío-Breogán Diéguez, director de la Cátedra.

Es necesario inscribirse.

Fecha Iniciolunes, 23 de marzo de 2026 20:00

LugarAC Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, A Coruña, 15003 A Coruña, España

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